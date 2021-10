Auf diesem Bauernhof sind gleich zwei Herzen zu verschenken. Eins schlägt in der Brust von Stefan, 56, das andere in Nicolas, 29. Vater und Sohn suchen in der aktuellen Staffel der Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht ...» im TV ihre Traumfrau. Und selbst wenn sich letztlich nur eine finden lässt, bekommt sie zwei Männer, denn der Senior und sein Junior leben unter einem Dach.