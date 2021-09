Wie immer war er grün. Wo die Prominenten es sich sonst gewohnt sind, über einen roten Teppich zu schreiten, ist derjenige in Zürich in der Komplementärfarbe gehalten. Weniger glamourös geht es deswegen allerdings nicht zu – ganz im Gegenteil. Zur Eröffnung der 17. Austragung des Zurich Film Festival am Donnerstagabend warf sich die Schweizer Prominenz wie gewohnt in Schale und zeigte sich von ihrer glamourösen Seite.