Auch seine Reihe «Expedition Glück», in der er sich mit dem Rucksack auf den Weg machte, die Glücksformel der skandinavischen Länder zu entschlüsseln, kam nicht überall gut an. Besonders Kritiker des gebührenfinanzierten Fernsehens, wie der CVP-Politiker Gerhard Pfister, ärgerten sich darüber, dass so vor allem Honeggers Selbstinszenierung finanziert würde.