Und welche Wette ist Ihnen bis heute unauslöschlich in Erinnerung geblieben?

(Lacht.) Es gab da mal eine Wette, bei der ein Huhn eine besondere Rolle spielte. Bei sämtlichen Proben gewann das Huhn die Wette und machte auch ganz toll mit. Das Tier sollte aus einer Reihe von mit Gesichtern bedruckten Kegeln die vier umwerfen, auf denen Thomas Gottschalks Konterfei prangte. Aber in der Liveshow, als so viele Menschen zuschauten, machte das Huhn plötzlich gar nichts mehr ...



... und was machten Sie?

Für mich waren das endlose TV-Minuten, die ich sicher nie vergessen werde.



Es gab auch einige spektakuläre Schweizer Wetten. Fällt Ihnen da noch eine ein?

Eine spektakuläre Wette aus der Schweiz? Es gab verschiedene Kinderwetten, die wirklich süss waren. Da jedoch in jeder Sendung eine Wette aus der Schweiz dabei gewesen ist, muss ich ehrlich zugeben, dass ich mich nach so langer Zeit nicht mehr an eine einzelne Wette im Besonderen erinnere.