Persönlich begegnen sich Kurt Aeschbacher, 72, und Wolfgang Beltracchi, 69, zum ersten Mal 2015. Da begrüsst die TV-Ikone den «genialen Maler» in seiner Talkshow «Aesch­bacher». «Ich war das erste Mal in der Schweiz, und nach unserer Zeit im Knast war es auch die erste Reise ins Ausland.» Wolfgang Beltracchi war 2011 in Deutschland als «Jahrhundertfälscher» zusammen mit seiner Ehefrau Helene verurteilt

worden. Heute malt er legal in seinem Atelier am Vierwaldstättersee, und seine Kunstwerke sind international gefragter denn je.