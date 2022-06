Wie Daniel Humm plötzlich zum Star wurde

Daniel Humm empfängt uns in seiner Penthouse-Wohnung an bevorzugter Lage in Manhattan barfuss in rosafarbenen Nike-Trainerhosen und weissem T-Shirt. Der 46-jährige Schweizer Starkoch hat anstrengende Wochen hinter sich. Neben dem neuen Frühlingsmenü in seinem Restaurant hat er unter dem Label Eleven Madison Home gerade ein Abonnement für veganes Essen lanciert: Die Kunden bekommen einmal pro Woche eine Box mit Speisen auf Pflanzenbasis für einen Tag nach Hause geliefert.