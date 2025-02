Wie ein Berner zum Gentleman wurde

Der Landschaftsplaner hat damals auch vorgeschlagen, nach Hampstead zu ziehen – immerhin gibts hier den grössten Park von London inklusive Wäldern und mehreren Badeseen. «Als Buurebueb schätze ich es sehr, so nah an der Natur zu wohnen», sagt Michael Gerber und nimmt am Holztisch seiner Wohnung einen Schluck Café aus der Emmentaler Keramiktasse. Er zündet die Kerzen an und streift einen warmen Pulli über. «Weil es durch die Fenster zieht, besitze ich zum ersten Mal im Leben Vorhänge.» Gerbers Partner lebt wieder in seiner Heimat Frankreich, sie sehen sich im Schnitt alle zwei Wochen. «Mit dem Brexit wurde es für ihn schwieriger, hier Arbeit zu finden.»