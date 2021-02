Endlich ruht sie in sich, hat die Balance im Leben gefunden. «Eine Medaille verändert das Leben einer Athletin nicht», sagt sie in Cortina, «nur ein Unfall tut es.» Hätte sie nicht Gold geholt, wäre sie abends noch der gleiche Mensch gewesen. Die Relativierung als Schlüssel zum Erfolg. Im Moment ist alles im Einklang: In Behrami hat sie die grosse Liebe gefunden; auch der Schweizer Nationalspieler hat sich in seiner Karriere oft unverstanden gefühlt. «Krieger» ist sein Spitzname, und ein bisschen trifft das auch auf seine Frau zu; man hat in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, sie kämpfe immer gegen etwas an. Seit Valon da sei, sei das Leben schön und einfacher. Nach einigen Problemen stimmt auch das Material perfekt, die Betreuung, die Beziehung zu den Eltern.