Wieso die «Tatort-Kommissarin» den «Verdingbub» heiratet

Carol Schuler, was hat Sie zu diesem Video bewegt?

Ich habe einige Freunde, die sich schon länger ehrenamtlich für Sea-Eye engagieren und eigentlich wollte ich 2020 auch vor Ort in der Werft beim Bau des neuen Rettungsschiffes mit anpacken, was dann leider durch die Corona-Krise nicht möglich war. Dann dachte ich mir, als Filmschaffende wäre es doch eigentlich das naheliegendste, einen Spot zu dem Thema zu drehen.