Wo oder wann in Ihrem Leben haben Sie Ungerechtigkeiten erlebt, weil Sie eine Frau sind?

Sommaruga: Als ich noch Pianistin war, gab ich ein Konzert. Ich war 22 Jahre alt und spielte Beethoven. Der Moderator kündigte mich an, ich betrat die Bühne. Im Moment, als ich an ihm vorbeilief, sagte er: «Frauen können nicht Beethoven spielen.» Das war wie ein Schlag in den Magen. Es gibt viele Pianistinnen, etwa mein Vorbild Elisabeth Leonskaja, die wunderbar Beethoven spielen. Was meine politische Laufbahn betrifft, habe ich das Glück, in einer Partei zu sein, in der die Frauen die gleichen Chancen haben.

Keller-Sutter: Ich wurde mit 36 Jahren Regierungsrätin. Viele Kollegen fanden damals, ein Regierungsrat müsse Offizier sein und ein Mann. In der Fraktion hatten wir viele konservative freisinnige Männer. Einer von ihnen sagte mir, als ich aufhörte: «Du warst der beste Regierungsrat.» Er wählte bewusst die männliche Form. Es war seine Art der Entschuldigung.

Amherd: Ich bin mit 29 Jahren in den Stadtrat von Brig gewählt worden. Als man einen Nachfolger für das Briger Stadtpräsidium suchte, hat man aus unserer Partei zwei Männer vorgeschlagen. Ich war nicht weniger qualifiziert. Aber mich hat niemand gefragt.