Im Februar werden Sie 50 Jahre alt – wie das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Was für ein Rollenbild hat Sie geprägt?

Ich wurde in eine emanzipierte Familie hineingeboren. Meine Eltern gingen beide arbeiten, und meine Mutter war zum Glück schon damals auf selbstverständliche Art emanzipiert. Aber es gibt noch viel zu tun: Wir haben noch immer keine Lohngleichheit und keine Chancengleichheit. Junge Männer träumen davon, Pilot zu werden. Frauen geben Lehrerin als Berufswunsch an. Wir steigen also bereits ins Berufsleben ein mit dem Gedanken, alles unter einen Hut bringen zu müssen. Das ist keine Freiheit.