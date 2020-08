«Wir könnten hier nicht glücklicher sein»

Und zurzeit sind sie sehr oft im Garten mit seinem perfekt getrimmten Rasen und den Bäumen, die erst noch wachsen müssen: Apfel-, Zitronen- und Olivenbäume stehen hier. Oleander, Hortensien und Rosmarin zäunen den Garten ein. Im Frühling 2017 haben die beiden Skiprofis das Haus in Riva del Garda in Norditalien noch im Rohbau gekauft, nur wenige Gehminuten vom Gardasee entfernt. Im Frühling 2018 sind sie eingezogen. Mittlerweile verbringen sie hauptsächlich die Sommer hier. «Klar, es war ein grosser Schritt, in ein anderes Land zu ziehen und ein Haus zu kaufen», sagt die Engelbergerin Gisin, «aber nun könnten wir nicht glücklicher sein.»