Susanne Kunz, Sie moderieren am Nationalen Klimatag 2021, der am 27. Mai stattfindet – jedoch digital via Livestream auf der Website klimatag.ch. Kann man digital die Leute erreichen und sensibilisieren?

Ich denke, durch die Corona-Krise sind wir uns gewohnt, dass alles über den Bildschirm stattfindet. Aber natürlich wäre zusammen vor Ort schöner. Wichtig ist aber, dass wir Wege finden, um über den Klimawandel zu reden, ja einen Diskurs finden. Die Augen verschliessen, geht nämlich nicht. Wir müssen gegen die Vogel-Strauss-Taktik ankämpfen. Die Pandemie hat für über ein Jahr die Klimapolitik stark in den Hintergrund gerückt. Und genau deshalb muss auch ein digitaler Klimatag unbedingt stattfinden. Die Covid-19-Krise war natürlich sehr im Vordergrund, aber jetzt ist es höchste Zeit, über das noch dringlichere Thema zu reden, das in ein paar Jahren noch viele Herausforderungen mit sich bringen wird. Und wir haben auch ein tolles, reichhaltiges Programm, das zeigt, dass man nur schon mit einzelnen kleinen Dingen einen grossen Effekt bezüglich Nachhaltigkeit bewirken kann – beispielsweise in den Bereichen Konsum, Ernährung, Wohnen.