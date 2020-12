Was ist BLAY?

Sway: Eine Fusion zweier Welten, eine Supergroup, sprich zwei bekannte Künstler formen eine Band.

Bligg: Was unser Team, die Verpackung und die Fangemeinschaft angeht, orientieren wir uns am Sport. Wir trainieren nun für unser Album «Heimspiel» (erscheint am 7. 5. 2021) und für das Hallenstadion am 4. Dezember 2021. Nur von unserem Namen war ich nicht sofort Fan, diese Namensmelange kennt man sonst von Promi-Pärli.

Sway: Dein Argument war, dass sich diese immer trennen. Aber da wir unser Ende schon kennen und es bewusst ein Projekt für zwei Jahre ist, konnten wirs riskieren.