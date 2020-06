Sie sagen, dass Ihnen Neugierde wichtiger ist als das Alter.

Ja, sie hat viel Einfluss darauf, ob man sich noch jung oder alt fühlt und auch so wahrgenommen wird. So bin ich zum Beispiel auf eine neue App namens «Picture This» gestossen. Sie kann Pflanzen bestimmen. Seit ich die habe, halte ich beim Biken ab und zu an, um ein Gewächs zu definieren. Durch «Soundhound» habe ich gerade Ezra Furman entdeckt, ein punkiger, gender-flexibler Singer/Songwirter. Der schrieb die Filmmusik für die Netflix-Serie «Sex Education», die ich mir als Binge-Watcher reingezogen habe wie auch «Ozark» oder «After Life» mit Ricky Gervais. Als Kontrast lese ich gerade nach 30 Jahren nochmals Thomas Manns «Zauberberg» ... Mit verlinkter Neugierde führt das eine zum anderen.