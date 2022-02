Wie ist es für die Beziehung, wenn Tina so viel unterwegs ist?

Nay: Momentan hab ich ein wenig Angst, etwas zu verpassen. Weil sie an so coolen Orten der Welt ist und ich Lust hätte, mit ihr dorthin zu gehen. Sonst ist sie meistens nur drei, vier Tage weg. Früher war es richtig hart im August, wenn sie vier Wochen in Chile im Trainingslager war.

Weirather: Im ersten Jahr habe ich Fabio eine Art Adventskalender gebastelt, für jeden Tag Rätsel, Bilder und so. Das habe ich danach nie mehr gemacht, es war wahnsinnig aufwendig (lacht).

Nay: Das war cool, die Rätsel waren schwierig.

Weirather: Ich dachte: Wie kann man das nicht checken?

Nay: Tina ist manchmal zu intelligent für mich. Ich schnall solche Sachen nicht immer. Zusammenhänge checkst du viel schneller.

Weirather: Unsere Hirne funktionieren ganz anders. Das ist das Faszinierende am Zusammensein. Wir lernen viel voneinander. Wir haben komplett andere Schaltungen, sind anders aufgewachsen.