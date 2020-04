Was bedeutet die aktuelle Situation für Reisende, die noch ein Swiss- oder Edelweiss-Ticket haben?

Klühr: Weil wir viele Flüge gar nicht mehr durchführen dürfen, haben wir im Moment enorm viele Anfragen für Rück erstattungen. Das führt zu erheblichen Verzögerungen in der Bearbeitung, was wir bedauern. International kämpfen alle Airlines mit diesen Schwierigkeiten. Wir sind daran, eine Lösung für die ganze Branche zu finden. Aktuell bieten wir so attraktive Umbuchungsmöglichkeiten, wie es sie noch nie gab in der Luftfahrt.