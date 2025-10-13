«Wir sind wie Schwestern»

Beatrice Egli ergänzt: «Bei Carmen kann ich ganz ich selbst sein. Bei ihr zu Hause liege ich auf dem Sofa, chille und kann total runterkommen. So war es auch in Australien.» Von dieser Zeit handelt Eglis Lied «Terra Australia», das 2019 erscheint. Dieses Jahr am 2. Oktober hat Beatrice Egli ihr neues Album «Hör nie auf damit» veröffentlicht. Einen Monat später, am 2. November, wird ihre Freundin mit «Winterzauber mit de Tante Carmen» nachziehen. Ob die beiden auch mal zusammenspannen? «Sag niemals nie», meinen sie übereinstimmend. Egli: «Mit unserer Musik sind wir weit weg voneinander. Aber ich könnte mir vorstellen, gemeinsam in einem Film mitzuwirken.»