Reisen sind im Corona-Jahr stark eingeschränkt, und Sie hatten auch noch zwei Knieoperationen. War 2020 eine Art Vorgeschmack auf ein «normales» Familienleben?

Gut, ich habe das 2016 schon erlebt, als ich nach einer Knieoperation mehrheitlich zu Hause war. Ich muss sagen: Dieses Jahr ging genauso schnell vorbei wie eines auf der Tour. Für uns war neu, dass wir endlich mal an einem Ort waren. Wir konnten Pläne schmieden: Was machen wir diesen Mittwoch, was am nächsten? Und dann gabs stets wieder neue Situation und Regeln, an die wir uns anpassen mussten, das war ja etwas völlig Neues. Wir sind als Familie immer zusammen, ob auf der Tour oder nicht, aber der Stress fiel weg. «Papi hat noch einen Match» oder «Seid nicht zu laut am Morgen, weil Papi erst um drei Uhr morgens ins Bett kam nach einem Match». Es war schön, als Familie für einmal normal zu leben.