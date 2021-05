Trotz Ferien sitzen Benjamin Gischard, 25, und Christian Baumann, 26, in Magglingen im Schachenmannhaus «Schachi» und stossen mit einem Bier an. «Das liegt auch für uns drin», sagt Gischard und lächelt. In der Woche nach ihren Medaillen an der Kunstturn-EM in Basel nutzen sie die freien Tage, um Termine wahrzunehmen. Allzu oft gehört den Turnern das Rampenlicht nicht, auch wenn weder das Silber im Bodenturnen für Gischard noch die Bronzemedaille am Barren für Baumann ihre jeweils ersten Medaillen waren. Die Verschnaufpause nach der EM währt aber nur kurz: Für die Olympischen Spiele von Ende Juli in Tokio sind sie damit noch nicht qualifiziert, doch ein gutes Gefühl und Zuversicht geben die Erfolge allemal.