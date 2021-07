Der Ausblick von der Dachterrasse des Hotels Neu-Schönstatt über den Walensee ist fantastisch. Patrick Küng, 37, und Bianca Andreatta, 33, stossen an, er mit Weisswein, sie mit Orangensaft, auf das Baby in Biancas Bauch und auf ihr zweites neues Abenteuer: Andreatta ist die neue Direktorin des frisch renovierten Hotels in Quarten SG. Auch Ex-Abfahrtsweltmeister Patrick Küng steht mit Rat und Tat zur Seite: als Markenbotschafter und für Sport- und Firmenevents. Bikestrecken und die Flumserberg-Gondelbahn liegen vor der Hoteltür, Küng lässt sich gleich mitbuchen.