US-Sängerin Helena Hallberg wagt sich an Schweizer Kult-Song

Das amerikanische Publikum singt auf Schweizerdeutsch mit

Auch vor amerikanischem Publikum konnte sie den Song schon ausprobieren – sogar die Version auf Schweizerdeutsch. «Hier in Nashville spiele ich oft für amerikanische Touristen, die sozusagen zu meinem Testpublikum geworden sind. Wenn sie bei einem Lied, dessen Text sie nicht verstehen, enthusiastisch mitsingen, ist das ein unglaubliches Zeichen», verrät sie und erinnert sich: «Letztes Jahr in Minneapolis brachten wir über 200 Leute dazu, den Refrain mitzusingen – das war ein unvergesslicher Moment.» Die Amerikaner würden sie nach den Shows ansprechen und zeigten sich fasziniert von der Sprache. Viele würden dann mit Hallberg auch ihre Reiseerfahrungen in die Schweiz teilen.