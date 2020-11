Sports Awards 2020

Das Herzensprojekt des Verbandes verzaubert seit einem Jahrzehnt die Stadien: Gleich zehn Mal verbesserte die Schweizer 4x100-Meter-Staffel der Frauen in den vergangenen Jahren den Schweizer Rekord. Und 2019 sprinten sie an der WM in Doha mitten in der Weltspitze mit: Bronze verpassen sie nur um 8 Hundertstel. Damit sind sie das Schweizer Team des Jahres 2019 – und auch in der "Best-of"-Show in den Top 6. Wie ticken die vier Stammläuferinnen?