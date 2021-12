Wetten, dass niemand diesen Star aus Wachs erkennt?

Madame Tussauds hat sich noch nicht gemeldet und erklärt, warum ihre Wachs-Rihanna so in die Hose gegangen ist. Doch der Musik-Star muss sich nicht aufregen, denn mit einem danebengegangenen Ebenbild aus Wachs oder Bronze, ist sie nicht alleine. Gleich zwei Fussball-Stars mussten so eine zweifelhafte Ehre bereits verkraften. Besser erging es immerhin Lady Diana, der verstorbenen Prinzessin der Herzen.