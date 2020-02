Brotbacken

So einfach wie mit dem No-Knead Bread wird das nicht mehr gehen. Der Ärger wird kommen, versprochen. Ein misslungenes Irgendwas aus dem Ofen zu ziehen, frus­triert gewaltig. Doch dies soll niemanden abhalten. Das nächste gelungene Brot riecht dafür umso besser. Backen ist eine perfekte Übung in Achtsamkeit – es fühlt sich so gut an, die Finger in einen klebrigen Teig zu stecken. Darum wird mein Sauerteig auch nach seinem Ausflug in die USA wieder aktiviert. Mit viel Geduld.