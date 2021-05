Die SBB waren eine Vorreiterin beim Homeoffice, schon lange gibt es bei Ihnen das Prinzip Work Anywhere. Wie wird es weitergehen? Werden wir nach der Pandemie wieder so pendeln wie früher?

Ein komplettes «Back to Normal» wird es nicht geben, viele werden wohl künftig gern einen Tag in der Woche zu Hause arbeiten. Die Pandemie wird rückblickend eine kurze Episode sein. Wie als nach 9/11 der Flugverkehr einbrach. Wir erwarten in den nächsten Jahren einen Zuwachs des Verkehrs. Wenn wir es schaffen, die Spitze zu entlasten, indem die Leute zum Beispiel morgens etwas länger zu Hause bleiben, haben wir sogar etwas gewonnen. Wir waren vor Corona zu Stosszeiten überfüllt. In diesem Fall hat die Pandemie nicht nur negative Effekte.