Meine Eltern sind auch skibegeistert, aber nicht rennbegeistert. Wir waren als Familie nie an einem Rennen. Deshalb war auch mein erstes Live-Weltcup-Erlebnis mein eigener Weltcup-Start in Kitzbühel. Aber ich kann mich daran erinnern, wie wir die Rennen jeweils im TV verfolgt haben. An einen Frauenslalom kann ich mich besonders gut erinnern. Ich war für Anja Pärson, die anderen für Janica Kostelic. Janica lag in Führung, und Anja flog raus. Ich war enttäuscht, die anderen freuten sich. Zudem war ich ganz am Anfang Fan von Mike von Grünigen. Später begegnete ich ihm persönlich, als er für meinen Ausrüster Fischer arbeitete. So ruhig hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Du siehst den Star, und dann ist er ganz normal.