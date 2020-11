Unterschiedlich Freude dürften Swiss-Ski die einzelnen Disziplinen machen. Vergangenen Winter holte die Schweiz zwar total 16 Kristallkugeln, davon zehn nicht-alpine, und ist, vor Norwegen, die erfolgreichste Schneesportnation überhaupt. Aber die Nordischen tragen dazu so gut wie nichts bei.

Swiss-Ski ist tatsächlich sehr stolz auf die Ausbeute quer über die Disziplinen. Noch nie gabs in einer Saison so viele Kugeln für uns. Natürlich überstrahlen Erfolge im Alpinbereich ihrer Bedeutung wegen immer alles. So ist leider Fakt, dass etwa die unfassbar starken Leistungen einer Amélie Wenger-Reymond wegen der fehlenden Bekanntheit von Telemark fast völlig untergehen. Was die Nordischen betrifft, so stimmt Ihre Feststellung. Für sie gilt heute, was ich vor einigen Jahren über die Alpinen gesagt habe: Gemessen an den eingesetzten Mitteln, kommt viel zu wenig zurück. Bei den Kombinierern haben wir nicht einmal mehr ein Kader. Immerhin gibt es gute Ansätze, zählt man die Biathleten dazu.