Hatten Sie die richtigen Prioritäten denn vorher verloren?

Nicht verloren. Aber man lebt doch generell oft ein wenig in den Tag hinein. Man macht, was man immer macht, ist im Hamsterrad. Dieses Gefühl des Wegzoomens habe ich auch jedes Mal, wenn ich fliege und kurz vor der Landung die Welt von oben sehe. Du schaust auf die Welt und weisst, dass jeder in seinen vier Wänden ist, seine Sorgen, manchmal Scheuklappen hat. Ich bin auch so! Aber wenn du rauszoomst und siehst: Wieso mache ich mir darüber Sorgen? Weshalb betrachte ich jenes nicht auf diese Art? Dann schaust du die Welt mit anderen Augen an. Die Situation mit dem Sturz hatte auf mich diesen Flugzeugeffekt – nur zehnmal stärker. Du realisierst, was du vernachlässigt hast oder was dir wichtig ist. Und was eben nicht.