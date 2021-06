48 Stunden in Luzern: Tipps für ein perfektes Weekend

Das Hotel gibt es schon seit 1871, als der Tourismus in Luzern so richtig in Schwung kam. Im Frühling 2018 erlebte es dann als Beau Séjour seinen zweiten Frühling. Ein neues Team eröffnete das in die Jahre gekommene Haus als schmuckes Bed & Breakfast wieder. Die Zimmer sind ganz unterschiedlich und originell eingerichtet, einige davon mit Balkon und Blick auf den See. Nach der Ankunft gönnen wir uns gleich mal einen Apéro auf der neuen Terrasse und lassen es uns im Béau Sejour Lido gutgehen.