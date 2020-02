5 coole Hairstyles für Faulpelze

Prunkvolle Hochsteckfrisuren sind ihre Zeit nicht wert. Punkt – jetzt ist es raus. Neben dem Fakt, dass sie uns schon am frühen Morgen mit ihrem benötigten Fingerspitzengefühl in den Wahnsinn treiben, sind sie auch überhaupt nicht mehr zeitgemäss. Was (zu unseren Gunsten) bereits seit geraumer Zeit stattdessen als der neue Shit gilt, ist «undone hair» – ungemachte Haare quasi, die eine Frisur sind, die doch keine ist.