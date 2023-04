3. Auf Verpackungen achten

Mit einem einfachen Blick ins Beauty-Regal lässt sich schon vieles ändern: Einige Brands bieten Cremes und Tiegel aus Glas statt aus Plastik an, etwa das Schweizer Label Five Cosmetics (ausserdem bestehen alle Produkte aus maximal fünf Inhaltsstoffen!). Auch Aesop verpackt Körperöl, Creme und Seife zum Teil in Pappe oder Glasgefässen. Und Wattestäbchen aus Baumwolle und Bambus gehören heutzutage eh längst zum guten Ton, oder?