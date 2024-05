Snackbars

Nein, Snickers sind hier nicht gemeint. Die guten alten Farmer auch nicht. Seit die Welt aber in eine Art Gesundheitswahn verfallen ist, findet man in Reformhäusern und Bioläden eine breite Auswahl an leckeren feinen Riegeln wie etwa Raw Bites oder Lifebars. Die sind glutenfrei, laktosefrei und bestehen aus ausschliesslich natürlichen Zutaten. Ob mit Kakao, Kokos oder Apfel, zu einer geballten Ladung Energie in Stengeli-Form sagen wir nicht nein.