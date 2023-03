6 häufige Fehler beim Auftragen von Concealer

2. Ihr verwendet den falschen Farbton

Um die Problemzönchen der Haut abzudecken, sollte man bekanntlich zu helleren Tönen greifen. Das stimmt natürlich. Zu hell sollte euer Concealer aber dennoch nicht sein. Für eure Augenringe reicht ein Abdeckstift, der ungefähr eine Nuance heller ist als der eigene Hautton ist. Um gewisse Stellen im Gesicht zu highlighten, dürfen es sogar zwei Nuancen heller sein. Bei Pickeln und Rötungen hingegen sollte der Concealer in etwa eurem Hautton entsprechen. Hier lohnt es sich also, das Produkt in mehreren Nuancen zu kaufen.