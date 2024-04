Es ist wie mit Silvester – da sollte mit dem 1. Januar auch schlagartig alles besser werden. Ein Abschnitt – da schneiden wir Dinge ab, lassen sie hinter oder unter uns. Ein schlechtes Jahr ebenso wie lästiges Haar. Ja, Haare kann man einfach loswerden – ein Leben, das man nicht will, nicht. Nicht von heute auf morgen. So wird mit 40 auch nicht alles schlechter. Ob mit oder ohne Kinder oder Partner. Hat man die 30 durch, weiss man, was man kann. Vielleicht, was man will. Man kennt und mag sich. Und kann so auch abschätzen, was einem steht. Und wenn das lange Haare sind – warum die mit einem Abschnitt abschneiden?