Die 10 liebsten Coiffeur-Salons der Redaktion

Hairsession von & mit Lilith Amrad, Zürich

Noch ist es ein Pop Up, aber wenn wir alle kommen, rollt Lilith sicher bald regelmässig mit ihrem Köfferchen an: Als Hair- & Make-up-Artist kümmert sich Lilith schon lang um die Models unserer Editorials, jetzt poliert sie die Köpfe Normalsterblicher auf. Ganz ungezwungen und ohne Spiegel gibt man sich ihr samt ungewaschenem, trockenem Haar hin, sie analysiert, weiss was zu tun ist und zaubert los. Ich wollte schon lange mal wieder den perfekten Pony. So wie ihn schon lange keiner mehr hinbekommen hat – Lilith kam, sah und stach alle aus. Apropos Stechen: Lilith näht auch. In den Haaren. So hält das, was früher eine Hochsteckfrisur war, mehrere Tage. Montags schwingt Lilith Nadel und Schere in einem unprätentiösen Atelier in Altstetten, sonntags findet man sie in hübschen Cafés wie dem Acid oder Di Lena. Termin hier buchen und Grüsse ausrichten.

Linda Leitner, Channel-Leitung Style / Body&Health