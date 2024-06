Schritt für Schritt

Die richtige Reihenfolge für eure Beauty-Produkte

Seren, Toner oder Cleanser – bei all den Beauty-Produkten kann man schon mal den Überblick verlieren. Und nicht nur das. Damit die Pflegestoffe ihre volle Wirksamkeit entfalten können, sollten sie auch in der richtigen Reihenfolge angewendet werden. Wie die geht, lest ihr hier.