Diese 6 Fehler machen wir beim Auftragen von Concealer

4. Ihr verblendet den Concealer nicht richtig

Wie eure Foundation will auch euer Concealer richtig verblendet werden. Denn nur so kann sich das Produkt prima mit eurer Haut verbinden. Mit einem Schwämmchen oder euren Fingern könnt ihr das Produkt mit leichten Klopfbewegungen (nicht wischen!) in die Haut einarbeiten.