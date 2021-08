Diese Frisuren machen Lust auf graue Haare

Erstmal fragt man sich ja: «Hilfe, muss ich da drüberfärben?» Das Alter tilgen, verschweigen, verschwinden lassen. Das mag ein Ansatz sein. Ein berechtigter. Was der aber mit sich bringt, ist: einen Ansatz. Ja, wieder. So lästig wie ein penetrant summendes Insekt, wenn man schlafen will. Man macht das Licht an und findet es nicht. Es nervt immer und immer wieder. Wer dem ewigen Grauen des grauen Nachwachsens die Stirn bieten will, ergibt sich der Macht des Scheitels und lässt das Alter gewähren. Denn wer hoch erhobenen Hauptes und mit wehendem Silberschweif durchs Leben wandelt, beweist Würde.