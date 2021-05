Diese Stoffe greifen den Säureschutzmantel der Haut an

Wie merkt man, dass der Säureschutzmantel aus dem Gleichgewicht geraten ist?

Beim Thema Säureschutzmantel ist ein weiterer Begriff unumgänglich: der pH-Wert. Er gibt an, wie sauer oder basisch etwas ist. Dabei stellt der Wert 0 ein sehr saures Verhältnis dar, während die Zahl 14 für einen sehr basischen, beziehungsweise alkalischen Wert steht. Als pH-neutral gilt die Zahl 7. Eine gesunde Haut hat je nach Körperregion einen Wert von pH 4,7 bis 5,75. Da wir aber immer wieder mit anderen Stoffen in Kontakt kommen, kann dieser Wert schwanken. Bewegt sich das Ganze in einem gewissen Rahmen, ist das nicht weiter tragisch. Mit zunehmendem Alter, einer falschen Ernährung oder zu basischen Seifen, kann der pH-Wert und somit auch unser Säureschutzmantel aber aus dem Gleichgewicht geraten. Durch die Störung der natürlichen Hautbarriere kann die Haut an Feuchtigkeit und Spannkraft verlieren und wird durchlässiger für Krankheitserreger und Schadstoffe. Das Resultat sind Rötungen, Juckreiz, trockene Stellen und Irritationen. Auch Allergien können eine mögliche Folge sein. Deshalb ist es wichtig auf Produkte zu setzen, die einen ungefähren pH-Wert von 5,5 aufweisen. Verzichten solltet ihr hingegen auf folgende Stoffe: