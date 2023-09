Dieses Hausmittel hilft bei verfärbten Nägel

Wir wollen gar nicht um den heissen Brei herumreden, sondern sagen direkt, wie es ist: Dunkler Nagellack ist ein Pain. In. The. Ass. Er verzaubert uns mit seiner mystisch wirkenden Farbe, die uns, einmal auf den Nägeln, auf der Stelle in eine ebenso mystische Schönheit verwandelt. Er lässt selbst einfachste Outfits plötzlich total elegant wirken und verdeckt sämtliche Makel auf unseren Nägeln zuverlässig. Doch kaum starten wir den Versuch, ihn wieder zu entfernen, zeigt er sein wahres Gesicht: Er hinterlässt unsere Nägel allesamt gelblich oder rötlich verfärbt und denkt gar nicht daran, komplett zu verschwinden. Da hilft alles Reiben und Rubbeln mit Wattepads und acetonhaltigem Nagellackentferner nichts, die Spuren bleiben. Aber gibt es wirklich keine Möglichkeit, die auf der Stelle und nicht erst mit der Zeit verschwinden zu lassen? Natürlich gibt es die. Und wir verraten euch, wie es funktioniert.