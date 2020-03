Endlich Zeit, der Haut eine Pause zu gönnen

Genau so, wie wir im Alltag zurzeit einen Gang runter schalten, nehmen wir uns auch in Sachen Skincare etwas zurück – wir schicken unsere Haut sozusagen in die Ferien und lassen sie für ein paar Tage schlichtweg in Ruhe. Dabei kann sie sich entspannen und ausgiebig erholen. Klingt simpel? Ist es eigentlich auch! Aber es gibt trotzdem ein, zwei Dinge, die ihr dabei beachten solltet.