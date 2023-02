Haaröl habt ihr bisher immer falsch verwendet

1. Fehler: Falsche Dosierung

Der Grund, aus dem die Verwendung von Haaröl in die Hosen gehen kann, hängt unter anderem mit den Eigenschaften des Produkts zusammen. Die enthaltene Feuchtigkeit wird vom Haar nicht absorbiert, sondern an der Oberfläche gehalten. Das führt dazu, dass zwar der Wasserverlust des Haars verhindert und es geschmeidiger macht, aber auch, dass bei einer zu hohen Dosierung das Öl nicht einziehen kann und somit ein fettiger Film auf der Oberfläche bestehen bleibt. Heisst für uns? Weniger ist mehr. Die Menge in der Grösse einer Macadamia-Nuss reicht aus.