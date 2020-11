Kameliensamenöl lässt unsere Haut jünger aussehen

Sie ist klein, zart und rosa – aber hat es ziemlich in sich. Die Rede ist von der roten Kamelie. Denn dank der antioxidativen Wirkung ihres Samenöls und Extrakts ist die Blüte besonders effektiv bei Entzündungen und trockener Haut und regt zusätzlich die hauteigene Kollagenproduktion an. Doch nicht nur das. Hautexperten sagen ihr ausserdem nach, dass sie eine verjüngende Wirkung auf die Haut hat. In Asien ist die Pflanze deshalb längst kein Geheimtipp mehr. Geishas sollen seit Jahrhunderten auf die Wirkstoffe der Blüte schwören. Das Öl, das aus dem Teestrauchgewächs gewonnen wird, enthält essenzielle Ölsäuren, Polyphenole, Vitamine und Antioxodantien und macht sie zu einem echten Beauty-Booster. Heisst: Die Kamelie ist ein Balsam für gestresste, geschädigte oder trockene Haut, die zu Falten neigt. Zudem beruhigt sie von Akne geplagte Haut und schützt vor Feuchtigkeitsverlust und Schäden durch freie Radikale oder UV-Strahlung. Weiteres Plus: Kameliensamenöl ist besonders gut verträglich und eignet sich für jeden Hauttyp.