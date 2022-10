Man muss kein Beauty-Doc sein, um schon einmal was von Botox- und Hyaluronbehandlungen gehört zu haben. Schliesslich versprechen uns diese beiden Stoffe ein faltenfreies Aussehen und damit für viele ein glückliches, jugendliches Älterwerden. Dennoch unterscheiden sich die beiden Faltenkiller in einigen Punkten. Und die gilt es – falls man mit der Anwendung der Behandlungen liebäugelt – zu kennen. Also, Augen auf und weiterlesen!