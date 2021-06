Auftritt: Augentropfen

Bitte überlest nicht, dass es sich hierbei um genau das handelt: eine Übergangslösung. Aber besser als gar keine Lösung, richtig? Also aufgepasst. Wenn euch das nächste Mal eine entzündete, rote Pore einen Strich durch Tagesplan und/oder Selbstbewusstsein macht, angelt euch das Fläschchen mit den Augentropfen aus dem Badezimmerschrank – oder holt euch eins aus der Apotheke. Und zwar die Tropfen sollen es sein, die gegen gerötete Augen helfen. Deren abschwellende und blutgefässverengende Inhaltsstoffe gehen temporär auch gegen die unschönen Rötungen auf unserem Teint (und dunkle Augenringe!) vor. Fürs Date, den Call, das Dinner (oder gar die Hochzeit?!) sind wir in Zukunft also safe. Nur der eigentlichen Ursache des unreinen Problems, der müssen wir leider nach wie vor sorgsam auf den Grund gehen.