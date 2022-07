Beim Sport, während schweisstreibender Hitzeperioden oder für einen sleeken Bürolook – der Rossschwanz zählt zu unseren besten Freund*innen. Zurecht, denn er erleichtert uns den Alltag und dient in stressigen Situationen als Notfallfrisur. Ein wahres Urgestein, diese hochgesteckte Haarikone. Sind wir aber ehrlich, sitzt das Ding oft sehr eng am Kopf, und das Öffnen gleicht einer angenehmen Erlösung. Sollten wir unseren Haaren also vielleicht mal eine Pause gönnen?