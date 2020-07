Propolis macht eure Haut straff und makellos

Was die kleinen Bienen in ihrem Stock so alles kreieren, hat es in sich: Manuka-Honig, Wachs und Gelée-Royale haben sich dank ihrer heilenden Eigenschaften schon längst einen festen Platz am Beauty-Himmel gesichert – aber die fleissigen Brummer können noch mehr! Bienen zaubern einen Power-Wirkstoff aus dem Rüssel, der unbedingt in eure Hautpflege-Routine gehören sollte: die Propolis! Noch nie gehört? Dann ist es jetzt höchste Zeit, dass wir euch aufklären.