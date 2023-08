Sind eure Beauty-Produkte längst abgelaufen?

Bei Vitamin C hellhörig werden

Vitamin C tut unserem Körper nicht nur von innen, sondern auch von aussen ziemlich gut, das ist längst kein Geheimnis mehr. Was hingegen viele nicht wissen: Der Stoff ist extrem instabil und hoch empfindlich auf Sonnenlicht. Bevor wir unser Geld in edle Seren investieren, sollten wir also auch hier das Ablaufdatum checken (das ist meist recht kurz) und überlegen, ob es realistisch ist, dass wir es rechtzeitig aufbrauchen werden. Läuft Vitamin C ab, richtet es zwar keinen Schaden an, verliert aber sofort alle Benefits. Ein teurer Spass – und das ohne Outcome.