Sind unsere Kissen der Grund für unreine Haut?

Darum bekommen wir von unserem Kopfkissen Pickel

Schuld ist der ganze Dreck, der uns den lieben langen Tag so um die Ohren weht. Dazu kommen abgestorbene Hautschüppchen, Talg, Schweiss, Produkt-Rückstände. Muckeln wir uns also abends ganz gemütlich in die Federn, entsteht aus alledem über Nacht ein vorwitziger Keim-Cocktail, der unsere Poren verstopft und kleine Entzündungen auslöst, die sicher wiederum am nächsten Morgen als Pickel zu erkennen geben.